Paura nella notte in autostrada, camion tampona un tir e si ribalta nel campo

Grande paura nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 lungo l’autostrada A21 in direzione Torino. Al chilometro 133 un autoarticolato ha prima urtato un altro camion fermo nella piazzola d’emergenza e poi si è ribaltato fuori dalla carreggiata.

Fortunatamente in quel momento, verso le quattro del mattino, l’autostrada non era trafficata. I due autisti coinvolti non hanno riportato gravi ferite. Sono stati soccorsi da un equipaggio della Croce rossa di Borgonovo e dall’auto infermieristica di Castel San Giovanni. Secondo le prime informazioni la causa dell’incidente sarebbe stato un improvviso colpo di sonno da parte del conducente del camion che si è ribaltato nel campo a lato dell’autostrada.