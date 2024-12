Piacenza, alla guida ubriachi provocano due incidenti: denunciati

Due uomini, un italiano di 51 anni e un 45enne originario della Romania, sono stati

denunciati dal comando della polizia locale di Piacenza per il reato di guida in stato di ebbrezza dopo il loro coinvolgimento in due incidenti avvenuti nel fine settimana.

Alle 18.30 di sabato 30 novembre lo scontro laterale tra due veicoli, nel pomeriggio di

domenica primo dicembre un tamponamento.

In entrambe le occasioni, quando le pattuglie della polizia locale sono intervenute,

i conducenti dei mezzi coinvolti sono stati sottoposti agli accertamenti preliminari non

invasivi per verificare l’eventuale presenza di alcol nel sangue. Nell’incidente di sabato

sera, in via Guercino, è risultato positivo al test un 51enne che è stato quindi sottoposto

all’alcoltest, dal quale è emerso che aveva un tasso superiore a 1,5 grammi per litro di

sangue, costatogli il ritiro della patente.

Nel sinistro avvenuto domenica in via Calciati, gli agenti hanno invece accertato che uno dei conducenti coinvolti, il 45enne, aveva un tasso compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro di sangue. Il veicolo è stato sottoposto a fermo provvisorio per 30 giorni, mentre sono ancora in corso accertamenti sulla patente di guida dell’uomo.