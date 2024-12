Borgonovo, traffico fuori controllo: “Si rischia ogni volta che si esce di casa”

A Borgonovo la viabilità nel quartiere che si snoda tra via 2 Giugno e via XXV Aprile continua a destare preoccupazione tra i residenti. Le problematiche legate al traffico, in particolare al passaggio a tutta velocità di auto e mezzi pesanti, sono all’ordine del giorno.

“Un quartiere popoloso la cui viabilità interna viene spesso sfruttata come tangenziale impropria da chi vuole evitare di passare in centro paese tanto che tanto che se non stai attento quando esci di casa rischi di prendere una macchinata” hanno testimoniato alcuni residenti della zona.

La sindaca Monica Patelli e il vicesindaco Maurizio Molinelli, a fronte delle lamentele della comunità, hanno deciso di ascoltare le richieste e di impegnarsi per trovare delle soluzioni. “Non ci sono soluzioni facili e immediate”, hanno premesso, riconoscendo la complessità del problema, impegnandosi però a “trovare tante piccole soluzioni: strisce pedonali, panettoni, specchi, maggiori controlli, qualche parcheggio in più magari un percorso pedonale, ma nessuna soluzione definitiva da bacchetta magica, che purtroppo non è possibile”.