Verdi e la produzione del Gran Piacentino: al via “Dairy Expo Tech”

Fu il celebre Giuseppe Verdi, quando viveva nel Piacentino, a produrre quel formaggio gustoso che nel 1954 prese poi il nome di Grana Padano. Ma all’origine era il Gran Piacentino, una delle eccellenze che ancora oggi rendono famosa l’Italia nel mondo per il suo settore lattiero-caseario che quest’anno ha trovato in Piacenza Expo la sede ideale per la sesta edizione del Dairy Expo Tech, due giorni tra oggi e domani sulle novità riguardanti latte e derivati, le prospettive future e anche un po’ di storia.

Tra gli ospiti illustri l’europarlamentare Stefano Bonaccini e Stefano Berni, direttore generale Consorzio Tutela Grana Padano, che ha voluto rimarcare un fatto incontestabile per Piacenza: “Il primo padre nobile del Grana Padano, nato in antichità all’Abbazia di Chiaravalle, è stato Giuseppe Verdi “il piacentino” e non certo parmense perché quando viveva a Villanova d’Arda fu uno dei primi produttori moderni di questo formaggio che in seguito, nel 1954, è diventato Gran Padano. Va però ribadito che all’origine era il Grana Piacentino di Giuseppe Verdi e da queste parti lo si dovrebbe rivendicare con forza. Passando a un’analisi generale, stiamo vivendo un momento favorevole, l’export ha ormai recuperato la leggera flessione che abbiamo avuto in Italia per l’aumento rilevante del prezzo. Il 52 % del prodotto viene consumato al di fuori del nostro Paese e questa è una delle due grandi fortune che abbiamo, la seconda è la duttilità del grattugiato che rende molto più fruibile a tutti i consumatori, italiani e stranieri, l’utilizzo del Grana”.