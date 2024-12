A Sarmato cambia il medico di famiglia: Colazzo chiude l’ambulatorio, ecco cosa fare

Cambio di medico a Sarmato. La dottoressa Patrizia Colazzo ha deciso di chiudere, a partire dal 23 dicembre, il proprio ambulatorio collocato a Sarmato, mantenendo aperto invece quello di Calendasco. L’Azienda Usl di Piacenza si è attivata nelle scorse settimane per trovare un’alternativa per coloro che impossibilitati a spostarsi da un Comune all’altro.

SARMATO: AMBULATORIO RIAPRE CON IL DOTTOR BOSIO

L’Assistenza primaria, diretta da Gaetano Cosentino, ha quindi ottenuto la disponibilità del dottor Raffaele Bosio, medico di famiglia già in servizio a Castel San Giovanni, ad aprire un secondo ambulatorio a Sarmato.

Ausl fa sapere che per i cittadini che volessero cambiare medico, in questa pagina (https://www.ausl.pc.it/it/evidenza/cambio-medico) è possibile fare la richiesta on line, comodamente da pc o cellulare, senza doversi recare allo sportello. Orari e sede del nuovo ambulatorio del dottor Bosio a Sarmato saranno pubblicati nella pagina dedicata ai medici di famiglia (https://www.ausl.pc.it/it/strutture-e-territorio/medici-famiglia)