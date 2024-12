Banchetto solidale al centro Gotico: il ricavato verrà devoluto alla Croce rossa

Dall’8 al 24 dicembre, il centro Gotico ospiterà un banchetto speciale per il confezionamento dei pacchi regalo. “Piccoli gesti ma grandi risultati per il centro Gotico – si legge nella nota – che anche quest’anno torna con un’iniziativa solidale che fa la differenza: l’intero ricavato, infatti, sarà devoluto alla Croce rossa di Podenzano, per sostenere un progetto fondamentale: l’allestimento della loro nuova sede”.

I volontari della Croce rossa accoglieranno chiunque desideri impacchettare i propri regali presso lo stand, situato all’interno del centro commerciale. Con una donazione simbolica di 1 euro per ogni pacco, sarà possibile non solo rendere i doni più belli, ma anche contribuire concretamente a un’iniziativa di valore per il territorio.

“La carta che incarta un regalo può fare molto di più: può portare solidarietà, speranza e sostegno a chi lavora per il bene della comunità,” sottolineano i promotori dell’iniziativa.

Orari di apertura

Lo stand sarà operativo nei giorni e negli orari di apertura del Centro Gotico: da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 20.30 e domenica dalle 9.00 alle 20.00.