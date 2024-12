Baroni di Vernasca: ristrutturato l’oratorio grazie ai volontari

Ai Baroni di Vernasca, una quindicina di volontari hanno unito le forze per ristrutturare l’oratorio di Santa Maria della Pace, simbolo di storia e tradizione per la comunità locale. Nuovi coppi per il tetto, rifacimento dell’intonaco esterno e restauro della porta d’ingresso, in legno.

“Abbiamo iniziato i lavori l’anno scorso, non volevamo cadesse in rovina – le parole di Giuseppe Bertoncini, che con i suoi fratelli si è fatto promotore dell’iniziativa – . L’oratorio risale ai tempi della Prima Guerra Mondiale, fu edificato nel 1919 e concluso nel ’29, circa. Mio nonno mi raccontava sempre che, per mantenerlo, aveva venduto un vitello in cambio di soldi. E non era l’unico. Se ci riuscivano allora, perché non farlo oggi?”.

L’oratorio fu costruito dagli abitanti delle tre ville Perpiano, Mazzaschi e Baroni per amore di patria e per ringraziare la Madonna della Pace dei superstiti di guerra. Oggi è una tappa della tradizionale “Notte dei Briganti” estiva e continua ad essere un luogo caro ai residenti, a chi si è trasferito e ai tanti giovani che mantengono le tradizioni: ad esempio, il battesimo dei figli nell’edificio storico, custode di cura e gesti di solidarietà.