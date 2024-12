Bobbio: vandalizzata la nuova panchina rossa, simbolo della violenza contro le donne

Fiori, coccarde, disegni plastificati fatti dai bambini della scuola primaria rinvenuti a terra o nel bidone, rovinati o addirittura parzialmente distrutti. È accaduto al Ponte Vecchio “Ortino” di Bobbio, dove era stata inaugurata una nuova panchina rossa lo scorso 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’amministrazione comunale e il Lions Club di Bobbio, che ha donato la panchina, avevano voluto coinvolgere le nuove generazioni nella cerimonia di inaugurazione: allieve e allievi di ogni grado dell’Istituto Omnicomprensivo “San Colombano” di Bobbio avevano così contribuito con letture e disegni, e il materiale raccolto era stato collocato sulla panchina in memoria delle vittime di femminicidio. Oggi, però, quel materiale non esiste più, distrutto da ignoti.

le parole dell’assessora alla cultura di Bobbio

“Un episodio che qualcuno definirebbe una ragazzata, ma che è un vero e proprio atto vandalico – Così Patrizia Marchi, Assessora alla cultura di Bobbio e docente presso la scuola primaria della città, definisce lo sfregio al lavoro degli studenti e delle studentesse -. I bimbi, per primi, hanno condannato il gesto dimostrando più rispetto e senso civico degli autori dell’incivile azione – Prosegue Marchi, le cui classi avevano partecipato all’inaugurazione -. Combattere la violenza richiede impegno su più fronti. Sono molte le azioni concrete che possono essere adottate, e passano dall’educazione a casa e a scuola, al supporto delle istituzioni. Fa particolarmente male però apprendere che molto impegno non venga per niente considerato. Incidenti come questo mettono in luce che c’è ancora molto da fare per ottenere un rispetto diffuso per il bene comune”.

un simbolo della lotta alla violenza sulle donne

Le “panchine rosse”, ormai un simbolo internazionale della lotta alla violenza sulle donne, rappresentano il vuoto che una donna uccisa ha lasciato all’interno della comunità. Quella inaugurata quest’anno al Ponte Vecchio “Ortino” è la sesta in territorio bobbiese, atto più recente di un progetto che Lions Club Bobbio porta avanti insieme all’amministrazione comunale da sei anni. Le panchine donate negli anni scorsi si trovano nelle piazze dedicate a Santa Fara,San Colombano e San Francesco, in piazza XXV Aprile e lungo il Trebbia in località San Martino.