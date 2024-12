Castel San Giovanni: chiesto finanziamento di 800mila euro per rinnovare la piscina

A Castel San Giovanni la piscina comunale, un tempo considerata un fiore all’occhiello, necessita di un intervento per “ridarle smalto”. L’amministrazione comunale ha lanciato una richiesta di finanziamento di 800mila euro all’Istituto per il credito sportivo, per dare “autonomia energetica all’impianto, tramite il fotovoltaico, cambiare l’impianto di ricircolo dell’aria, le pompe, revisionare l’area esterna” ha informato la sindaca Valentina Stragliati.

Se il prestito venisse concesso, l’intervento permetterebbe alla piscina di ridurre i consumi energetici e migliorarne l’efficienza, rendendo l’impianto più sostenibile e funzionale. Tuttavia, restano dei dubbi riguardo all’entità dei lavori, che, se il finanziamento dovesse essere approvato, si preannunciano complessi e invasivi. Una delle principali incognite riguarda la necessità di chiudere temporaneamente la piscina per effettuare i lavori. “Il mandato è di limitare al massimo la chiusura, che sarà comunque inevitabile” informa l’assessore ai lavori pubblici Massimo Bollati.