Dopo aver assunto droga cerca di sfondare una porta: bloccato con scarica elettrica

Milanese arrivato nel piacentino pare abbia acquistato da un pusher cocaina nella zona di Campremoldo Sopra e dopo averla utilizzata ha avuto qualche problema. Il milanese infatti ha cominciato a fermare le auto in mezzo alla strada gridando frasi senza senso e si è poi lanciato contro la porta di una casa, cercando di sfondarla a calci e pugni. E’ stato bloccato con una scarica elettrica della pistola taser. E’ accaduto l’altra sera a Campremoldo Sopra. Protagonista dell’episodio un quarantacinquenne milanese arrivato nel piacentino, dove ha probabilmente fatto “compere” da un pusher.

I padroni di casa comprensibilmente preoccupati dalla presenza dello sconosciuto che scalciava al loro uscio, non hanno potuto far altro che telefonare al 112. I militari hanno dovuto ricorrere al taser. Una scarica e l’uomo é stato portato all’ospedale e sottoposto alle cure del caso. L’uomo stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.