Fiorenzuola: “Vivere la vita”, musica e solidarietà tornano al teatro “Verdi”

Venerdì 13 dicembre, dalle 20.30, il teatro “Verdi” di Fiorenzuola ospiterà la terza edizione del concerto benefico “Vivere la vita”, promosso dall’associazione piacentina per lo studio e la cura delle leucemie e delle altre malattie del sangue A.P.L., con il patrocinio del Comune di Fiorenzuola. Il ricavato dagli ingressi – ad offerta – sarà destinato all’unità operativa di ematologia dell’ospedale di Piacenza, e al day hospital ematologico dell’ospedale di Fiorenzuola. Il concerto è stato presentato nella sala dell’orologio del Municipio, alla presenza del vicesindaco Paola Pizzelli; dell’assessore alla cultura Massimiliano Morganti; del presidente del consiglio comunale Federico Franchi, oltre che degli assessori Franco Brauner, Elena Grilli e Marcello Minari. Presenti anche l’organizzatore del concerto, Giovanni Palermo, con diversi collaboratori, e Annalisa Arcari, medico operante nell’Unità operativa di Ematologia dell’ospedale di Piacenza.

“Intendiamo ripetere il successo dello scorso anno”, ha esordito Giovanni Palermo: “Sul palco si alterneranno interventi musicali di vari artisti e generi, dal rock’n’roll al teatro danza, sino a sketch di improvvisazione teatrale; racconti scritti da studenti delle scuole e testimonianze dirette di persone che, per esperienza personale, si sono recati presso il day hospital dell’ematologia dell’ospedale di Fiorenzuola. Lo scorso anno, grazie a questo evento siamo riusciti a portare un aiuto concreto alle strutture di Piacenza e Fiorenzuola: per la prima, nel campo della formazione e della ricerca contro i linfomi, mentre siamo intervenuti a sostegno della seconda con l’acquisto di un monitor. Per la realizzazione di questo concerto – ha concluso Palermo – è sempre fondamentale la sinergia tra lo staff medico, l’amministrazione comunale e il nostro gruppo: il concerto benefico è solo un modo per avvicinare e sensibilizzare il pubblico a questa causa importante”.

“Il day hospital ematologico di Fiorenzuola permette di trattare i pazienti oncoematologici localmente e nello stesso modo rispetto a quanto accade nelle strutture più grandi, e per questo siamo soddisfatti di aver legato questo evento alla realtà di Fiorenzuola”, ha aggiunto Annalisa Arcari.

Il comune di Fiorenzuola fa sapere come partecipare o devolvere un’offerta per l’evento: per prenotare il proprio posto e per ricevere informazioni sulla donazione, è possibile contattare il numero 333-8471478 o la mail [email protected]. Chi intende sostenere l’evento pur non avendo la possibilità di partecipare, può fare un’offerta all’associazione A.P.L., inserendo le seguenti coordinate: iban IT 52 L 05156 12600 0000030330, e causale “Vivere la vita 2024”.