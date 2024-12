Natale al Genio pontieri, inaugurato il presepe nella barca davanti alla caserma

Per la prima volta sarà possibile ammirare il presepe realizzato dai militari del Secondo reggimento genio pontieri di Piacenza all’esterno della caserma Nicolai. L’atmosfera natalizia ha invaso piazza Casali grazie all’idea del comandante Daniele Paradiso. Un’idea diventata realtà grazie alla fantasia e all’impegno dei pontieri che stamattina, venerdì 6 dicembre, si sono radunati attorno all’installazione per l’inaugurazione ufficiale.

“Nuova vita per la barca dell’esercito”

“Un’occasione speciale per tutto il reggimento – il commento del colonnello Paradiso -. Il presepe è infatti frutto dell’inventiva e dell’entusiasmo dei nostri militari che hanno utilizzato unicamente materiali già in dotazione alla caserma riuscendo, inoltre, a dare nuova vita a un’imbarcazione che in passato veniva utilizzata per il soccorso in acqua e la sicurezza dei ponti galleggianti”.

Le statuette che compongono la natività sono state infatti posizionate su una barca dell’esercito ristrutturata per l’occasione dai meccanici del genio pontieri. La cerimonia è stata inaugurata dalla benedizione di don Pietro Campominosi, cappellano militare e assistente spirituale de pontieri di Piacenza. All’inaugurazione erano presenti anche Daniele Durante, direttore del Polo nazionale rifornimenti, e Roberto Cernuzzi, direttore del Polo di mantenimento pesante nord. Il presepe posizionato proprio all’ingresso della caserma Nicolai sarà visitabile per tutto il periodo natalizio.