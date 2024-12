Sicurezza e salute: sottoscritta convenzione tra vigili del fuoco e Ausl

Sicurezza e salute al centro. Su questi due importanti concetti è stata sottoscritta la convenzione tra Azienda Usl di Piacenza e Vigili del Fuoco, un accordo per garantire assistenza sanitaria specializzata e promuovere la prevenzione tra il personale operativo e amministrativo del Comando Provinciale.

L’accordo, firmato dal direttore generale dell’Ausl di Piacenza Paola Bardasi e dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza Pier Nicola Dadone alla presenza del direttore Servizio prevenzione e protezione Ausl Giampietro Scaglione e del direttore Amministrazione rete ospedaliera Carla Fornasari, regolerà le attività del medico incaricato presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per garantire assistenza sanitaria specializzata al personale, rispondendo in modo puntuale alle esigenze di tutela della salute nei contesti operativi e amministrativi.

un medico per i vigili del fuoco

La convenzione prevede la messa a disposizione di un medico dell’Ausl al Comando provinciale, con un impegno massimo di 16-20 ore mensili, che avrà precisi compiti: sorveglianza sanitaria (monitorare la salute del personale operativo, tecnico e amministrativo garantendo aggiornamenti regolari dei libretti sanitari individuali e valutazioni mediche periodiche), prevenzione e assistenza (condurre interventi di profilassi, supervisionare la formazione in primo soccorso e fornire assistenza sanitaria diretta in caso di necessità), valutazioni di idoneità (accertare l’idoneità psicofisica degli aspiranti vigili volontari e del personale in servizio, inclusi i controlli per il rilascio di certificazioni per particolari mansioni operative), supporto in ambito medico-legale (gestire pratiche quali infortuni, malattie professionali e riconoscimenti legati a servizi particolari, rappresentando l’Amministrazione nelle commissioni medico-ospedaliere territoriali. L’incarico, che avrà durata annuale, si svolgerà principalmente presso l’infermeria del Comando di Piacenza con appuntamenti settimanali prestabiliti.

La qualità del servizio sarà monitorata regolarmente per garantire l’efficacia degli interventi e il rispetto degli standard previsti.