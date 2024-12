Auto urta un rider alla rotonda della Farnesiana, lievi ferite per un 50enne

Un incidente che ha coinvolto un’auto e un rider è accaduto nella tarda serata di venerdì 6 dicembre alla rotonda tra via Farnesiana e via Conciliazione. L’uomo in sella alla bici elettrica, un nigeriano di 50 anni, ha riportato una lieve ferita a una gamba.

Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce rossa, oltre alla polizia locale per i rilievi.