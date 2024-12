Castel San Giovanni: presto il sopralluogo per definire i lavori della tangenziale

A Castel San Giovanni verrà presto effettuato un sopralluogo per definire i dettagli operativi della tangenziale. “Una volta presa visione dell’intero quadro – dice il presidente della Ivrea Torino Piacenza, Giuseppe Mango – ci recheremo anche a Castel San Giovanni per un sopralluogo, insieme ai tecnici, per definire nel merito i dettagli operativi e prendere visione nel merito delle singole opere”.

Tra i vari obblighi a cui il nuovo gestore è soggetto vi è infatti anche quello di costruire la bretella spartitraffico nord ovest.

“Il nostro direttore tecnico Gianni D’Agostino – fanno sapere i legali del Consorzio Stabile Sis di cui fa parte anche la società con sede a Torino che gestisce l’A21 – in questi giorni sta facendo la spola tra Torino e Piacenza per prendere visione di tutti i dettagli operativi”.