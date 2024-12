Otto ore di auto, oltre settecento chilometri, dall’area vesuviana dell’antica Campania all’Appennino selvatico d’Annibale, dove nascono più lupi che bambini. Il nuovo bidello della scuola di Ottone è arrivato sui nostri monti letteralmente dall’altra parte d’Italia, da Angri, in provincia di Salerno, non così distante dalla Costiera Amalfitana: si chiama Cosimo D’Andretta e nella vita precedente era un barman che non ne poteva più di lavorare di notte, o ogni santo Natale.

Quando lo Stato gli ha comunicato al telefono la sua prima destinazione nel pubblico, dopo tre anni in una paritaria, non ha potuto fare altro che digitare “Ottone” su Google per capire dove si trovasse sulla cartina d’Italia: “Mi hanno raccomandato al telefono l’auto, di prenderla su. Non capivo inizialmente perché…”, sottolinea sorridendo. A Ottone infatti non passa il treno. Ci sono le corriere, non sempre. La scuola media “Toscanini” è stata chiusa due anni fa: ritornati a casa i profughi ucraini, non c’erano quasi più iscritti, nonostante la battaglia del paese per tenere aperto il presidio, perché “senza scuole la montagna muore”.

Le elementari e l’asilo resistono, per fortuna, in formato famiglia, in aule dove tutti aiutano tutti e si cresce insieme: bidello compreso. Il freddo è l’unico problema, per chi è abituato al sole d’inverno, mentre già oggi in teoria le previsioni ipotizzano nel Piacentino una spruzzata di neve sui monti. “In realtà mi pesa di più vedere poca gente in giro purtroppo.Sarà una specie di ritiro spirituale. Mi hanno detto poi di stare attento, perché chi passa a Ottone poi ci torna di sicuro. Se ne rimane stregati. Intanto di sicuro devo imparare a giocare a carte, a briscola, con i più anziani del bar, al Genova”.

A stupirlo, appena arrivato, è stato il fatto che in edicola si vendessero i giochi e i lettini da spiaggia. “Ho sgranato gli occhi. Poi ho capito che è perché il Trebbia qui è come il mare”.

