Incontro tra generazioni: a Gragnano la Giornata del Dono con tombola e biscotti

In occasione della Giornata Internazionale del Dono, durante la quale l’atrio del municipio è stato illuminato di rosso, a Gragnano il senso di aiuto e riconoscenza passa dai giovani agli anziani. Così sono stati proprio gli studenti delle scuole medie che fanno parte del consiglio comunale dei ragazzi – guidati dalla sindaca Anna Timoni – a fare visita agli ospiti del centro diurno: con loro hanno portato biscotti fatti in casa e pure delle letterine che gli alunni delle elementari hanno preparato e confezionato per i “nonni”.

tombola e biscotti

I ragazzi – accompagnati dalla sindaca di Gragnano Patrizia Calza e dall’assessora Francesca Grignano – hanno interrotto gli ospiti nel bel mezzo di una tombola e hanno fatto irruzione con un cesto di biscotti cucinati e impacchettati da una trentina di ragazzi che frequentano il centro aggregativo del paese. Alcuni anziani non hanno resistito ad assaggiare i profumati dolci, altri si sono messi a leggere le toccanti letterine scritte a mano dai ragazzi più piccoli. Al di la del “dono” – in senso lato, inteso anche come tempo da impiegare a favore degli altri – è stata l’occasione per condividere esperienze tra generazioni opposte. Proprio il tema del dono è al centro di un progetto, promosso dall’amministrazione comunale, che è nato alcuni anni fa e che resta attivo in tutte le stagioni.