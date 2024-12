Endurista ferito sulla via del Sale recuperato da Soccorso Alpino e vigili del fuoco

È stato recuperato dalla stazione monte Alfeo del Soccorso alpino un endurista che si è ferito lungo la via del Sale (sentiero 101) in località Schiavi nel comune di Bobbio.

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, insieme ai vigili del fuoco, hanno raggiunto il luogo dell’incidente nella tarda mattinata di sabato 7 dicembre. Sono intervenuti anche l’auto infermieristica di Bobbio e la Pubblica di Travo, oltre all’eliambulanza che ha prelevato il ferito, un uomo di 66 anni di origini baresi e residente in Veneto, per portarlo in salvo.