Via X Giugno, venduto l’ex autosilo a immobiliare milanese per 600mila euro

Dopo i tre precedenti del 14 dicembre 2023, del 21 marzo e del 20 giugno 2024, andati tutti deserti a dispetto di basi d’asta in diminuzione da 958.163 a 718.622 e a 646.700 euro nell’auspicio di incoraggiare gli operatori di mercato, un offerente si è fatto avanti l’altro ieri, 5 dicembre, quando con prezzo minimo sceso a 582mila euro (-10% dalla volta prima) veniva nuovamente messo in vendita il fabbricato di via X Giugno (civici 110-112-114) che da anni giace in stato di abbandono e progressivo degrado tanto da rientrare d’ufficio nella categoria degli ecomostri.

Offerente il cui nome rimane top secret finché la procedura di aggiudicazione non viene perfezionata da parte della sezione del tribunale a cui fanno capo le esecuzioni civili immobiliari, come tecnicamente si chiamano gli incanti giudiziari nell’ambito di una procedura di pignoramento quale quella in oggetto. Risulta a “Libertà” che si tratti di una società di Milano operativa in diversi ambiti di attività tra cui quello immobiliare. Di poco superiore alla base d’asta di 582mila euro sarebbe l’importo messo sul piatto (di 2mila euro il rialzo minimo previsto), di gran lunga inferiore – va rimarcato – al valore di stima del fabbricato pari a 1.503.000 euro e a quello di mercato di 1.670.000.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTA’