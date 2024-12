Biblioteca comunale, auguri del sindaco: a Piozzano è in arrivo il giornalino Baross

Entro Natale nelle case di tutti i piozzanesi arriverà il nuovo numero del Baross (il baroccio) e cioè il giornale di Piozzano che anche l’associazione culturale Rio Canto regala a tutti gli abitanti. Il numero è come sempre molto atteso. Quest’anno la redazione, che per il secondo anno è guidata dal giornalista Pietro Corvi ha deciso di aprire sulle novità che riguardano la biblioteca comunale. Nell’ex scuola elementare, di lato il palazzo comunale, entro Pasqua dovrebbe infatti aprire la nuova biblioteca dei piozzanesi, gestita sempre dai volontari dell’associazione Rio Canto. C’è spazio per gli auguri del nuovo sindaco, Carlo Brigati a tutti i piozzanesi, per i vincitori del concorso letterario Rio Canto e per figure che hanno lasciato un’impronta profonda nell’identità dei piozzanesi, come don Alberto Varesi.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’