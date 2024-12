Finto carabiniere tenta di entrare in casa: la pensionata gli sbatte la porta in faccia

Un finto carabiniere ha tentato di imbrogliare una pensionata piacentina con lo scopo di mettere a segno un furto nella sua casa. Ma l’anziana è stata lesta nello smascherare il malvivente, con quest’ultimo che per tutta risposta si è ritrovato la porta chiusa in faccia. Sul fatto, avvenuto nella serata di venerdì 6 dicembre a Ivaccari, indaga la polizia.

Da quanto si è appreso il finto carabiniere ha suonato al campanello di casa della pensionata e quando la donna ha aperto la porta si è trovata davanti un uomo di carnagione chiara completamente vestito in abiti scuri, il quale si è qualificato come carabiniere. L’uomo ha spiegato alla donna che nella zona erano stati messi a segno alcuni furti e prima ancora che potesse entrare in casa per un ipotetico “controllo”, la pensionata gli ha chiuso la porta in faccia chiamando subito la polizia.

L’uomo è salito a bordo di un’auto di piccola cilindrata e se n’è andato.

