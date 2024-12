La neve imbianca colline e montagne piacentine. Domenica di allerta

Come da previsioni, la neve ha imbiancato le colline e le montagne piacentine. I fiocchi bianchi hanno iniziato a cadere nella serata di sabato 7 dicembre. Per domenica 8, la Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato l’allerta neve, arancione in montagna e gialla in collina. L’allerta riguarda anche l’innalzamento del livello dei corsi d’acqua anche in pianura e possibili frane.

L’ALLERTA METEO PER DOMENICA 8 DICEMBRE

Le foto arrivano da Gropparello, Bettola, Travo e Coli.