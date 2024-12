Maltempo a Piacenza, rinviato al 21 dicembre il concerto jazz del Nicolini

A causa del maltempo, il concerto di oggi, domenica 8 dicembre, che avrebbe visto protagonisti in piazza Cavalli a Piacenza gli allievi del Dipartimento Jazz del Conservatorio Nicolini, è rinviato a sabato 21 dicembre.

Anche le altre attività di animazione in piazza in programma per la giornata di oggi sono da considerarsi annullate, mentre restano ovviamente confermati i laboratori, le attività ludiche e le visite guidate a Palazzo Farnese e nelle altre istituzioni museali e culturali, al chiuso.

Si sono invece tenute regolarmente, nel pomeriggio di ieri, le esibizioni dei cori sul palco all’ombra di Palazzo Gotico: dapprima gli alunni delle classi seconde della primaria De Amicis, poi l’ensemble dei Tasti Neri.