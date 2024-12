Neve e disagi: palo della luce e alberi caduti, black out elettrici. Domenica di allerta

Sono diversi gli interventi che hanno impegnato i vigili del fuoco in seguito alla nevicata di questa notte. Nella prima mattinata di domenica 8 dicembre i pompieri sono intervenuti in particolare in Val Nure nei comuni di Bettola e Farini dove un palo della luce è caduto in località Moline, rami e alcune piante si sono spezzate a Biana.

Nei comuni di Morfasso e Rivergaro si sono registrati black out elettrici.

Per la giornata di oggi, domenica 8, la Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato l’allerta neve, arancione in montagna e gialla in collina. L’allerta riguarda anche l’innalzamento del livello dei corsi d’acqua anche in pianura e possibili frane. In pianura niente neve ma abbondanti precipitazioni piovose.

L’ALLERTA METEO PER DOMENICA 8 DICEMBRE