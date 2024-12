Podenzano, il gruppo alpini festeggia 90 anni e premia il suo alfiere

Il gruppo alpini di Podenzano ha compiuto 90 anni e pensa al futuro, proseguendo la sua attività a servizio della comunità.

Le penne nere di Podenzano, guidate sin dal 2000 dal capogruppo Giovanni Carini, si sono riunite per l’annuale festa sociale cui hanno partecipato anche i rappresentanti dei gruppi alpini del territorio piacentino insieme al presidente della Sezione Ana di Piacenza, Gianluca Gazzola, ed i vicepresidenti Pier Luigi Forlini e Antonio Mantova.

La commemorazione al monumento ai caduti, con il corpo bandistico “Carlo Vignola” di Agazzano, e la messa in chiesa animata dai canti della Schola Cantorum hanno anticipato il momento conviviale nel salone dell’oratorio in cui si è ricordata la costituzione del gruppo, avvenuta il 19 marzo 1934 nel bar 900 in via Monte Grappa.

Ha portato il suo saluto e il suo ringraziamento il sindaco di Podenzano, Riccardo Sparzagni, per la presenza costante degli alpini nella comunità e la necessità che il loro spirito di solidarietà, cittadinanza attiva e amore per la Patria siano trasmessi alle nuove generazioni.

“La sospensione della leva non può dare il ricambio generazionale, ma gli alpini di oggi continuano a fare ciò che hanno sempre fatto per le loro comunità ed il territorio – dice il presidente sezionale Ana, Gianluca Gazzola -. Continueremo ad andare nelle scuole ad incontrare i giovani che, seppure vengono spesso criticati, sono pieni di valori ed energia. Sperando poi che qualcuno un domani si renderà conto che un servizio alla patria, alla comunità, al territorio, disinteressato, universale, sotto giuramento, non potrà fare che bene ai nostri giovani”.

L’ex presidente provinciale Ana, Bruno Plucani, già capogruppo degli alpini di Podenzano dal 1986 al 2000, ha poi consegnato insieme alle autorità una targa di riconoscenza al veterano alpino Aldo Pallini per il suo prezioso servizio di alfiere del gruppo negli anni passati, portando il gagliardetto del gruppo di Podenzano nelle numerose iniziative alpine.