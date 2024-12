Spintonano e rapinano un anziano commerciante: due 17enni nei guai

Due ragazze minorenni hanno rapinato un anziano commerciante, dopo averlo spintonato, all’intero del suo negozio nella zona di piazza Duomo a Piacenza.

Una volta recuperato l’incasso sono fuggite: una fuga breve per loro sfortuna, dato che gli agenti di una volante – in prossimità della stazione ferroviaria – le hanno braccate. Addosso avevano ancora il bottino, 110 euro in contanti. Gli agenti sono riusciti a identificarle: si tratta di due diciassettenni italiane residenti in Piemonte.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ