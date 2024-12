Calendario 2025 di Ferriere, stampate 17mila copie: arriverà anche in Francia

E’ stato stampato in 17mila copie il calendario di Ferriere 2025 che entrerà in tutte le case di chi ama questo territorio, chi lo abita e chi lo vive durante l’anno come villeggiante o come escursionista, e chi lo ama perché lì ha le sue radici.

da ferriere alla francia

Il calendario di Ferriere raggiungerà infatti anche la Francia, dove vivono numerose famiglie ferrieresi emigrate. L’8 dicembre è stato presentato come tradizione, nel giorno dell’Immacolata.

Dopo la messa, accompagnata dalla musica dei giovani Michele Mazzoni all’organo e Alessia Califano al flauto traverso, laureati al conservatorio “Nicolini” di Piacenza, il momento istituzionale in sala consiliare per la presentazione del calendario e degli autori delle immagini scelte per questa edizione, realizzata dal Comune di Ferriere con la collaborazione di diversi sponsor e la ormai consolidata competenza di Paolo Labati. I calendari sono disponibili negli uffici comunali di Ferriere.

anniversario della casa alloggio

Quest’anno l’8 dicembre ha assunto un ulteriore importante significato. In questa data di 30 anni fa, nel 1994, veniva inaugurata la Casa Alloggio di Ferriere. La sindaca e l’amministrazione comunale, con le autorità, hanno così premiato le operatrici della struttura che vi hanno lavorato proprio dall’apertura: Marina Quagliaroli (alla memoria), Maria Assunta Dalla Valle e Anna Maria Carini, e le colleghe che sono entrate successivamente.

La festa è proseguita nel salone parrocchiale dove è iniziata la distribuzione dei calendari e dove è stato offerto un caldo ristoro.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’