Dall’hospice alle donne fragili: dal Rotary 7 progetti indispensabili per il territorio

Sette iniziative che sosterranno realtà indispensabili per il nostro territorio e tenderanno una generosa mano ai soggetti più fragili. Ecco i progetti che il Service Rotary Gruppo Piacentino realizzerà nel 2025 grazie alle sovvenzioni distrettuali della Rotary Foundation. Il Gruppo Piacentino è uno degli undici gruppi Rotariani appartenenti al Distretto 2050 che riunisce il territorio sud lombardo e la provincia di Piacenza. In totale il gruppo è composto da sette Rotary Club, due Rotaract Club e due Interact Club.

Questi i progetti: “Casa Alba” prevede il restauro di un palazzo a Ziano per creare una casa d’accoglienza per donne; “Pennellate di solidarietà” è un’iniziativa di tinteggiatura di 16 camere dell’Hospice “Casa di Iris”; “Un sollevatore per la Gemma” per attrezzare la cooperativa La Gemma di Piacenza di un secondo autofurgone con sollevatore per il trasporto dei disabili; “Mutamenti climatici ed emergenze” per avviare in Val Tidone un progetto di cultura e informazione sulla coscienza ambientale; “La violenza di genere” che servirà per acquistare supporti tecnologici per i ragazzi e le donne ospiti del Centro Antiviolenza di Piacenza; “Totem multimediale con linguaggio aumentativo” per rendere accessibile anche ai disabili il patrimonio artistico e culturale della Diocesi; “Sitting Volley” che ha l’obiettivo di collaborare nell’organizzazione della prima squadra piacentina di questa particolare pallavolo per disabili.