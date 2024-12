“Stop alle guerre, tutti hanno diritto alla pace”: sit in di Europe for peace

Un cerchio di persone con tanto di fiammelle e musica per dire stop a tutte le guerre. Si è concluso così il ciclo di iniziative organizzate da Europe for Peace Piacenza in occasione del 10 dicembre, Giornata internazionale per i Diritti Umani.

Tutto è iniziato al mattino con l’evento online pensato per le scuole intitolato “L’ora dei diritti umani: 10 cose che tutti dovrebbero sapere” promosso dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace, dalla Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace e dal Centro per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova, per proseguire nel pomeriggio con la visita alla Prefettura di Piacenza. Gran finale in serata di fronte alla Basilica di San Francesco, dove una cinquantina di attivisti si sono ritrovati per un sit in fatto di eloquenti striscioni per il cessate il fuoco di tutte le guerre, pensieri e letture accompagnate dal sassofono di Gianni Azzali.

“La nostra giornata ha avuto un bilancio positivo – ha spiegato il portavoce Roberto Lovattini – noi pensiamo che il diritto alla pace debba essere per tutti e ci siamo attivati in questa Giornata perché vogliamo ribadire il concetto che debbano essere fermate tutte le guerre”.