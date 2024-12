Addio ad Antonio Barbieri, alpino 104enne. Era l’ultimo reduce di guerra

Si è spento all’età di 104 anni Antonio Barbieri, decano degli alpini piacentini.

Barbieri, originario e residente a Pomarolo di Ferriere, era l’ultimo reduce della Seconda guerra mondiale della Sezione alpini di Piacenza.

Nel settembre scorso aveva partecipato con orgoglio alla Festa Granda di Ferriere, evento che aveva fortemente voluto.

“Perdiamo il nostro decano, con lui se ne va l’ultimo testimone dei valori di pace propugnati dai reduci – ha dichiarato il presidente provinciale delle Penne Nere piacentine Gian Luca Gazzola -. Era una persona sempre disponibile, ci teneva molto ad incontrare gli studenti nelle scuole, aveva voluto incontrare anche i ragazzi che avevano partecipato al Campo Scuola alpini organizzato a Ferriere nel 2021”.

Antonio Barbieri, in un’intervista rilasciata pochi mesi fa a Telelibertà, ha ricordato la brutalità della guerra e i 46 mesi trascorsi tra Albania, Grecia e Montenegro prima del ritorno a casa. Ferito al fronte e vivo per miracolo, tra i tanti episodi aveva ricordato quella volta in cui, rientrato in Italia, per sfuggire alla cattura dei tedeschi si rifugiò in una fabbrica e la segretaria lo travestì da operaio riuscendo a salvarlo.

GUARDA L’INTERVISTA AD ANTONIO BARBIERI (MAGGIO 2024)