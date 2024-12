Cimitero di auto alle case popolari di Fiorenzuola: a breve le prime rimozioni

“Entro la primavera, il cortile delle case popolari sarà libero dai rottami. Vogliamo anzitutto dare un segnale contro il degrado”.

Sono concordi il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi e il presidente di Acer Marco Bergonzi che hanno lavorato a braccetto per risolvere la situazione del ‘cimitero delle auto’, come era stato ribattezzato: i rottami sono infatti 7 vecchie auto, che occupano un’ampia fetta del cortile interno delle case popolari di viale Illica a Fiorenzuola.

E’ passato talmente tanto tempo, che sulle auto è cresciuta la vegetazione. Alcune sono arrugginite e possono costituire un pericoloso per i bambini che giocano in cortile.

“Queste vecchie auto sono in sostanza dei rifiuti e così sono state classificate per consentirne la rimozione” spiega il sindaco Gandolfi ringraziando Acer, Arpae, e Carabinieri della Forestale che sono subentrati alla Polizia locale per seguire tutta la pratica.

Bergonzi per evitare si ripetano casi come questi, lancia una proposta: “Visto che la normativa è farraginosa, io propongo di inasprire le sanzioni per chi ancora è inquilino e abbandona l’auto in cortile: più che una sanzione pecuniaria, che poi spesso non viene pagata, si può introdurre un’infrazione che può comportare la perdita dell’alloggio di edilizia popolare”.