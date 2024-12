Montagna di Gropparello, c’è ancora la neve sulle strade comunali: “Intollerabile”

Sono passati tre giorni dalla nevicata che tra sabato e domenica ha imbiancato le colline e le montagne piacentine. Purtroppo però i disagi della popolazione che abita la parte alta del nostro territorio provinciale hanno preso il sopravvento sulla bellezza dei paesaggi innevati. Dopo il caos scatenato dal black out causato dai guasti sulla linea elettrica risolto solo nella tarda mattinata di ieri, ci sono ancora dei residenti alle prese con disservizi e veri e propri disagi.

Stiamo parlando della montagna gropparellese dove una dozzina di residenti lamenta il mancato passaggio degli spartineve su diverse strade comunali. “Abbiamo fatto diverse segnalazioni al comune, ma non abbiamo mai ricevuto una risposta” le parole di un abitante della zona. “Ci sentiamo abbandonati da chi invece dovrebbe rappresentarci” afferma un residente in località Carini.

Strade comunali ancora imbiancate

Le località interessate dai disservizi segnalati dai residenti si trovano nei pressi della frazione di Obolo. Si tratta di località Bertonazzi, Carini, Marmana e Gnocchetti. Piccole località abitate, in totale, da circa 12 persone, senza considerare i villeggianti. Abitanti che però non vogliono essere considerati di serie B. “Sono praticamente tutte strade bianche e non asfaltate – spiega un altro residente della zona -. In alcune lo spartineve è passato, ma con la lama troppo alta, altre non sono state neanche prese in considerazione”.

Il sindaco: “Qualcosa non ha funzionato”

Nella mattinata di oggi, mercoledì 11 dicembre, un gruppo di residenti ha unito le forze e ripulito autonomamente il tratto di strada degli Orezzi. Un altro tratto ai Carini è stato messo in sicurezza da un agricoltore. “Si riempiono tutti la bocca su come tutelare la montagna e poi basta la prima nevicata per bloccare tutti in casa – sottolinea un altro residente ancora -. Oltre al disagio della neve sulla strada se in queste notti fosse ghiacciato? Se uno di noi fosse stato male senza potere contare sull’arrivo tempestivo dell’ambulanza? In ballo c’è la nostra sicurezza”.

Secondo i residenti sono ancora oltre 15 i centimetri di neve sulle strade che portano alle piccole località attorno a Obolo. “Qualcosa non ha funzionato – spiega il sindaco di Gropparello Armando Piazza -. Alcune strade presentano delle difficoltà oggettive, ma se ci sono state dimenticanze parleremo con la ditta a cui è stato affidato il servizio. Spiace però averlo saputo solo oggi, perché saremmo potuto intervenire prima”.