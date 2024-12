Premio Agostino Gemelli, “università luogo di esperienze del sapere”

“Come laureati siate orgogliosi di far parte della grande famiglia dell’Università Cattolica e continuate a scriverne la storia”.

Il Premio “Agostino Gemelli”, istituito nel 1960 in memoria di Padre Agostino Gemelli, fondatore dell’Università Cattolica, è giunto alla 64esima edizione, continuando negli anni a valorizzare il merito e l’impegno dei migliori laureati di ogni Facoltà.

In questa edizione, svoltasi il 9 dicembre in aula Pio XI, il clima era di grande gioia per i laureati, parenti e amici intervenuti. “È una festa non solo per i laureati e le loro famiglie, ma per l’intera famiglia dell’Università Cattolica – ha affermato il rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena Beccalli -. Questo premio è parte della nostra storia, perché è dedicato al fondatore ed è assegnato agli studenti che hanno ottenuto i migliori risultati accademici”.

“luogo di esperienza di saper

E ancora, rivolgendosi direttamente ai premiati: “Siate orgogliosi di far parte della grande famiglia dell’Università Cattolica e continuate a scriverne la storia da laureati e da laureate, tenendo fede agli ideali del nostro fondatore, che sono ancora attuali, per rispondere alle questioni radicali del nostro tempo. Voi siete la testimonianza migliore della nostra missione educativa che è quella di rendere l’università luogo di esperienza di sapere, non più solo luogo di trasmissione del sapere”.

Alumni

Il conferimento di questo premio rappresenta “la più importante tra le tante iniziative degli Alumni, rinnovando la tradizione di merito e impegno dimostrato dai migliori laureati”. Così Andrea Patanè, presidente Alumni Cattolica Associazione Necchi, per poi ribadire il senso dell’associazione consistente nel tenere vivo il contatto dei laureati tra loro e con l’Ateneo: “Il senso della Necchi – se vuole essere formativa e durevole – sta nell’alimentarsi alle sue stesse fonti, nel tramettere l’ideale cristiano e umanistico che si è vissuto in Università”.