Rimuove amianto dal tetto di un capannone che crolla: muore operaio di 53 anni

Un operaio residente a Fiorenzuola ha perso la vita questa mattina, 11 dicembre, in un tragico incidente sul lavoro in un’azienda a Frosinone. Con lui c’era un collega che è rimasto gravemente ferito. I due, dipendenti di una ditta di Imola, stavano rimuovendo amianto da un vecchio capannone in un’area industriale. Il soffitto del capannone ha ceduto, facendo precipitare i lavoratori da circa sei metri di altezza.

Lulzim Buci, un uomo di 53 anni originario dell’Albania ma residente a Fiorenzuola è morto sul colpo, mentre l’altro, un 31enne marocchino, è rimasto gravemente ferito e trasportato in elicottero a Roma. Il sindacato Filca-Cisl ha chiesto un incontro urgente per affrontare il problema della sicurezza e prevenire altre tragedie.