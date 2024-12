Schiaffi e spintoni tra due donne: giovane le separa ma rimane ferito

Zuffa fra due donne, accorre un giovane per dividerle ed evitare il peggio, ma una delle due chiude con violenza la porta del bar e il ragazzo rimane ferito a un dito.

Sul posto per soccorrerlo è accorsa un’ambulanza del 118. E’ accaduto martedì sera in viale Dante all’altezza di via Fulgosio a Piacenza.

Ad affrontarsi due ragazze slave. Pare che la discussione fosse sorta per motivi di gelosia legati a un uomo.

Le due giovani hanno cominciato a gridare e dagli insulti sono passate alle minacce. Poi una delle due avrebbe aggredito la rivale con spintoni e schiaffi.

La lite è avvenuta in strada ma le due giovani si sono spostate fin quasi all’ingresso di un bar all’intero del quale, vi erano alcuni ragazzi marocchini, accorsi per dividere le due donne.

Uno dei due uscendo dal bar ha subito la ferita ad un dito perché pare, che una delle due giovani intenta ad accapigliarsi con la rivale, abbia fatto inavvertitamente sbattere la porta con violenza. Alla fine passanti comprensibilmente impensieriti hanno chiamato il 113.