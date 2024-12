“Tuobus” viaggia di sera: 4mila iscritti all’app. Novità in arrivo nel 2025

Sono 4.000 le persone iscritte al servizio “Tuobus”, progetto pilota in Italia partito tre anni fa a Piacenza. Si tratta del servizio di trasporto pubblico urbano notturno a chiamata, frutto della collaborazione tra Tempi Agenzia e Seta.

E’ previsto da lunedì a giovedì e domenica dalle 20.30 alle 24, venerdì e sabato fino all’una di notte.

Attraverso l’applicazione del telefono è possibile prenotare la corsa a chiamata, 354 le fermate. Le prenotazioni possono avvenire in tempo reale oppure fino a 15 giorni prima della partenza e il costo è quello del biglietto semplice se acquistato online, oppure maggiorato sul bus.

Dal 2021, anno dell’entrata in servizio, gli utenti sono in crescita: oggi sono in media 45 nell’infrasettimanale e 80 nel weekend, giorni in cui abbiamo avuto anche picchi di 100 persone.

Tra le fermate più gettonate quella di via Genova, quella di fronte all’Università Cattolica, ma anche in prossimità dell’Uci cinema.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Tempi Agenzia Paolo Garetti. “Nel corso del 2025 vorremmo estendere “Il tuo bus” anche agli orari diurni dei giorni festivi e agli itinerari frazionali”, conclude Garetti.