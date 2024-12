Calendasco, verde pastello e finiture di pregio: terminati i lavori alle case Acer

A vederle oggi – con quel colore verde pastello, nuovi serramenti, finiture di pregio e pure due nuovi ciliegi in giardino pronti a esplodere di fiori in primavera – quelle palazzine sembrano uscire da un nuovo esclusivo quartiere residenziale appena costruito. E invece, quelle case hanno tutte non meno di settant’anni, sfogo abitativo dopo gli anni terribili della guerra: a Calendasco, ecco le nuove case popolari di via Mazzini, appena rimesse a nuovo grazie ad Acer. Chi dice che l’edilizia popolare debba per forza essere associata a qualcosa di “brutto” stavolta casca male. E allora tra un “cappotto” termico e un tetto nuovo, c’è anche un’opportunità di riscatto sociale.

La conclusione dei lavori – finanziati per oltre 600mila euro dai fondi complementari del Pnrr – è stata siglata ieri mattina dal simbolico taglio del nastro al quale, oltre al presidente di Acer Marco Bergonzi con tecnici e progettisti e al sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi, hanno partecipato anche alcuni dei residenti degli alloggi Erp, molto soddisfatti per il risultato ottenuto. Tetto riparato, serramenti in alluminio, caldaie e termosifoni più efficienti, cappotto esterno.