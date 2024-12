Cena benefica, da Piacenza Expo e Steriltom 14mila euro a Hospice e Casa del Fanciullo

Un’iniziativa benefica giunta quest’anno alla sua quarta edizione, in grado di toccare il cuore dei piacentini e di portare aiuti concreti a meritorie realtà assistenziali del nostro territorio. È Iris, il fiore di Natale, la tradizionale cena benefica organizzata da Piacenza Expo, che ieri sera – 11 dicembre – ha messo a tavola nel padiglione 3 del quartiere fieristico di Le Mose più di quattrocento persone tra cui la sindaca Katia Tarasconi con alcuni assessori comunali, ma anche rappresentanti di enti, istituzioni e associazioni di categoria del territorio.

Una cena che ha permesso di raccogliere complessivamente 14mila euro: una cifra consistente frutto non solo della generosità dei tanti piacentini che hanno partecipato all’iniziativa, ma anche della famiglia Squeri, titolare dell’azienda Steriltom, che replicando il gesto generoso dello scorso anno ha contribuito ad aumentare la somma raccolta. Cifra che, equamente divisa in due parti, è stata destinata all’Hospice “La Casa di Iris” e alla “Casa del Fanciullo”.

“Un sentito ringraziamento a tutti i presenti e in particolare ai soci di Piacenza Expo, che ancora una volta hanno voluto dimostrarci la loro sensibilità – ha commentato il presidente della società fieristica piacentina, Giuseppe Cavalli – ma anche alla famiglia Squeri e alla Steriltom che ha da sempre nel cuore i bisogni del nostro territorio.

Un grazie anche a Valter Bulla e ai soci del Rotaract Piacenza, che quest’anno hanno collaborato attivamente all’organizzazione di questo evento capace di diventare ogni anno sempre più grande e partecipato”.

Già identificati alla vigilia dell’evento i progetti cui saranno destinate le donazioni: lavori di manutenzione della sede di Via Bubba per “La Casa di Iris”, e istituzione di borse di studio per minori in situazioni di difficoltà alla “Casa del Fanciullo”.

La consegna simbolica degli assegni è stata effettuata dai componenti del consiglio di amministrazione di Piacenza Expo (il presidente Cavalli, la vicepresidente Elisabetta Montesissa e il consigliere Davide Villa), da Alberto Squeri alla sindaca Tarasconi per “La Casa di Iris” e alla presidente della “Casa del Fanciullo”, Maria Scagnelli, che hanno rivolto “un sentito e caloroso ringraziamento agli organizzatori e a tutti i presenti per la sensibilità dimostrata e per la generosità”.