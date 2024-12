Rieletto per acclamazione dell’assemblea dei soci nel salone di Confindustria, Paolo Molinaroli è pronto a tuffarsi nel suo secondo mandato alla presidenza della Canottieri Nino Bixio. “Ringrazio il Consiglio che mi ha affiancato negli ultimi quattro anni – ha detto – e accolgo con grande soddisfazione i nuovi entrati: sono certo che, anche se non sarà facile, riusciremo a superarci”.

Confermato il vice-presidente Alberto Paganuzzi, ecco le novità nell’organo direttivo la maggior parte all’insegna della gioventù: Alberto Molinaroli (tennis), Lorenzo Galandini (palestra), Paolo Alessandro Corradini (calcio), Fausta Cattivelli (nuoto), Fabrizio Maiocchi (bilancio). Conferme per Pietro Lambri (impianti e canottaggio) e Antonella Fontana (sviluppo Web e aree verdi).

Confermati anche i revisori dei conti Carlo Bernardelli, Silvio Fiorentini e Mario Bonvini, nei Probiviri Ernesto Conti affianca FrancesINOco Cremona e Augusto Porcari. Consiglieri supplenti:Rebecca Dixon, Federico Conti, Cristina Credali e Gualtiero Fanti.