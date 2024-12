Ladri scavalcano la recinzione di una palazzina,ma il vicino li mette in fuga

Vede due ladri che tentano di scavalcare e li mette in fuga. Il fatto è accaduto tra via Fermi e via Galvani, traverse dell’ultimo tratto di corso Matteotti (zona San Rocco) a Castel San Giovanni.

A mettere in fuga due malviventi che stavano cercando di introdursi in una palazzina di via Fermi è stato un vicino. Tra le 17.00 e le 18.00, quando era già buio, l’uomo ha notato che nella via davanti alla sua abitazione due sconosciuti, vestiti di scuro, stavano scavalcando la recinzione di un condominio con quattro appartamenti. L’uomo è sceso in strada e ha messo in fuga i due ladri, dopodiché ha avvisato i vicini.

Un precedente simile

Solo poche settimane fa in via Monte Bianco una donna aveva invece notato dal balcone di casa due ladri che stavano tentando di introdursi in una villetta. La donna dal balcone si era messa ad urlare facendo scappare i due malviventi. In altri casi, purtroppo, l’esito è stato ben diverso. Si è perso ormai il conto dei furti che in queste ultime settimane stanno flagellando la città capofila della Val Tidone.