Polizia, giuramento per 236 nuovi agenti a Piacenza expo: “Siate esempio di integrità”

A Piacenza Expo hanno giurato fedeltà alla Repubblica 236 agenti della polizia di Stato, già in prova, di cui 108 donne. Davanti alle autorità e in un clima di festa, con amici e familiari a inquadrare la scena con i loro smartphone, la cerimonia si è chiusa con il consueto lancio dei berretti.

Gli agenti hanno così chiuso la fase residenziale durata sei mesi del 227esimo Corso degli allievi agenti, periodo svolto nella scuola di viale Malta. Fra pochi giorni si trasferiranno nelle sedi loro assegnate per ulteriori quattro mesi di applicazione pratica.

“Ci sono due corsi l’anno – dice Francesco Anelli, direttore della scuola Allievi Agenti di Piacenza – in quanto c’è bisogno numerico per garantire i pensionamenti di chi per lungo tempo ha già dato il suo servizio. È un impegno del Dipartimento di pubblica sicurezza, che fa il massimo per garantire il turn over”.

“L’emozione di una nuova vita”

“Nei vostri occhi – dice rivolto agli agenti davanti a lui – vedo l’emozione di chi si appresta a vivere una nuova vita. La divisa non rispecchia solo voi stessi, ma la polizia di stato tutta: la divisa è sempre un esempio di integrità. La superficialità è invece uno dei vostri peggiori nemici. Chi ha sacrificato la vita sia per voi un esempio: non è necessario l’estremo sacrifico, basta l’impegno quotidiano”.

Durante la cerimonia, che si è svolta uguale nelle altre scuole di polizia italiane, si è tenuto un collegamento con la scuola di Vibo Valentia, dove è intervenuto il capo della polizia Vittorio Pisani e il sottosegretario di Stato per il Ministero dell’Interno Wanda Ferro.