Accoltellato in via IV Novembre, minorenne trasportato in ospedale

Sono ancora da definire i contorni della gravissima vicenda avvenuta nella tarda mattinata di oggi, giovedì 12 dicembre, in via IV Novembre a Piacenza, dove un quindicenne è finito in ospedale dopo essere stato accoltellato. Il giovane, che stando a una prima ricostruzione ha rimediato due fendenti – uno al fianco e uno alla schiena – è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con un’auto medica e da un’ambulanza della Croce Rossa. Il fatto è avvenuto sotto al complesso di palazzo Cheope, in una zona sempre molto frequentata dagli studenti in uscita da scuola. Sul posto, oltre alla polizia locale, anche i carabinieri del Radiomobile e la polizia. Il giovane è finito all’ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi.