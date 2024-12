Schianto nella notte a Cadeo, auto fuori strada e tre feriti: elisoccorso da Bologna

Ambulanze, automedica ed elisoccorso in azione nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre lungo la via Emilia parmense, nel territorio comunale di Cadeo. Un’auto con a bordo tre persone, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada. L’incidente è avvenuto verso le quattro.

Dei tre, due hanno riportato ferite e traumi più gravi, il terzo ha ricevuto le cure dei sanitari sul posto ed è stato trasferito per accertamenti all’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. Necessario anche l’intervento dell’elisoccorso da Bologna che ha trasportato all’ospedale Maggiore di Parma uno dei feriti. In totale due sono stati portati a Piacenza e uno a Parma. Nessuno, fortunatamente, è in pericolo di vita.