Seduto sulla panchina con un’ascia da parte, 17enne denunciato dalla polizia

Seduto sulla panchina con al fianco un’ascia di grosse dimensioni. È ciò che si sono trovati davanti gli agenti delle volanti della questura di Piacenza in viale Dante, dopo aver ricevuto la segnalazione di un cittadino comprensibilmente preoccupato.

Si trattava di ragazzo italiano di 17 anni, trovato seduto su una panchina intento a leggere un libro, con a fianco l’ascia con la lama occultata da una guaina in cartone artigianale, ed infilata nella griglia della seduta. Il giovane si sarebbe giustificato con gli agenti dicendo di dover portare l’arma a farla affilare.

Gli agenti hanno comunque deciso di accompagnare il giovane in Questura. Qui è arrivata la denuncia in stato di libertà alla Procura per i Minorenni di Bologna ai sensi della legge sul porto di armi e oggetti atti ad offendere.

La normativa sul possesso di armi

“Senza un giustificato motivo – evidenziano dalla questura -, legato anche alle circostanze di tempo e di luogo, non si possono portare fuori dalla propria abitazione armi, comprese quelle da punta e da taglio ed oggetti che possono comunque recare offesa alla persona, in violazione a tale norma è previsto l’arresto fino a due anni e l’ammenda fino a 10.000 euro, sempreché tale oggetto o arma non venga utilizzata per compiere un qualsiasi altro reato, diventando così un’aggravante dell’azione compiuta”.