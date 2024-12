Si vota il consiglio di Federkombat: il piacentino Gianfranco Rizzi è candidato

Ci sarà anche un po’ di Piacenza nella prossima tornata elettorale in seno alla Federkombat, che il prossimo 25 gennaio a Rimini rinnoverà il governo federale. A candidarsi come consigliere nazionale in quota affiliati, Gianfranco Rizzi, direttore tecnico e maestro della Yama Arashi. Rizzi è uno dei sette candidati in quota affiliati della lista che vede come candidato presidente Davide Carlot.

“Sostengo – le parole di Rizzi – Davide Carlot come presidente federale e le persone della sua lista, di cui faccio parte. Ho già ricoperto questo ruolo per quattro quadrienni (tre con il presidente Ennio Falsoni e uno nel primo mandato del presidente Donato Milano). Sono sincero: abbiamo poche speranze di vincere le elezioni, ma per come stanno andando le cose nel nostro mondo, credo che sia giusto che le società affiliate alla Federkombat possano avere un’alternativa”.

Quindi aggiunge: “Vorrei una Federazione vicina quotidianamente ai suoi atleti, amica dei maestri e solidale coni genitori dei nostri ragazzi. Negli ultimi anni sembra che le Federazioni, italiana e mondiale (Federkombat e Wako), abbiano perso contatto con la base, con decisioni calate dall’alto e con costi dell’attività lievitati in modo impressionante negli ultimi anni. Per sostenere atleti, famiglie e maestri, penso ci siano tre strade: reinvestire i contributi Coni derivanti dalle medaglie europee e mondiali, trovare uno sponsor istituzionale e risparmiare su altre spese federali”.

L’assemblea si svolgerà sabato 25 gennaio 2025 a Rimini.