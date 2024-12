Tra targhe e donazioni, gli auguri di Confapi: “Vicini alle aziende in difficoltà”

Targhe alle aziende storiche, una donazione dal valore di 16mila euro alla pediatria di Piacenza, analisi sulla situazione economica attuale e su prospettive e difficoltà future da affrontare, come sempre, insieme alle realtà rappresentate dalla confederazione.

La sala degli Arazzi del collegio Alberoni ha fatto da cornice al tradizionale appuntamento natalizio organizzato da Confapi Piacenza per soci e imprenditori del territorio.

Un’occasione per celebrare la fiducia delle aziende che da più tempo fanno parte della confederazione e per fare un bilancio sulle attività dell’ultimo anno. “Innovazione, investimenti sulla formazione e internalizzazione i pilastri che hanno definito il nostro operato nel 2024 e che continueranno a caratterizzarci anche il prossimo anno” la promessa di Giacomo Ponginibbi, presidente di Confapi Piacenza.

Le prossime sfide

È stato un doppio momento di festa quello organizzato da Confapi Industria Piacenza nella sala degli arazzi della Galleria Alberoni: il tradizionale brindisi degli auguri ha offerto infatti l’opportunità di premiare le aziende “storiche” iscritte all’associazione vent’anni fa e associate ancora oggi, ma anche di consegnare la donazione da 16 mila euro, fatta in collaborazione con ReLife 2020, al reparto di Pediatria dell’ospedale di Piacenza.

“Il 2024 è stato un anno importante – spiegano Ponginibbi e il direttore Andrea Paparo all’inizio della serata, presentata dalla giornalista Betty Paraboschi – abbiamo infatti celebrato il ventesimo anniversario dalla nascita dell’associazione: proprio per questo motivo la giunta di presidenza ha deciso di dare un riconoscimento ai soci che vent’anni fa hanno creduto in Confapi e ancora oggi confermano la loro fiducia. Hanno contribuito a far crescere l’associazione fino a farla diventare un punto di riferimento dell’imprenditoria piacentina”. Per Paparo “nonostante il momento di difficoltà a livello nazionale prima che locale, constatiamo la buona tenuta delle nostre aziende. Come associazione siamo cresciuti sia dal punto di vista economico che in considerazione del numero di associati”.

Le premiazioni degli imprenditori

Una trentina sono state le aziende premiate con una targa consegnata ai titolari: A. & G. Assiprogetti Di Rancati Giuseppe rappresentata da Giuseppe Rancati, Agrofata con Matteo Falaguasta, Bft Burzoni con Arianna Burzoni, Centrufficio con Christian Sartori, Coro Marketing con Corrado Marchetti, Delta Inox con Giovanni Rabaiotti, Devoti Recuperi Ecologia con Fabio Devoti, Escar con Giuseppe e Massimo Franchi, Filtrotecnica Italiana con Antonio Groppi, G20 Engineering con Marco Rapaccioli, Gas Sales con Elisabetta Curti, Maini Vending con Giovanni e Graziano Maini, Metalgrigliati con Roberto Gatti, Nordmeccanica con Antonio, Vincenzo e Alfredo Cerciello, R&T Assicurazioni con Giovanni Cantù, Rizzi Arredamenti con Carla Rizzi, Salumificio La Rocca con Giacomo Crisafulli e Jessica Lucido, Steeltrade con Alessio Botteri, Studio Contabile Fiscale con Marco Perini, Luciano Egalini e Francesco Caserini, T.T.A. con Giorgio e Cristian Camisa, attuale presidente di Confapi nazionale, We.Ma. con Luciano e Corinna Mondani.

Sono state ricordate anche alcune aziende impossibilitate a essere presenti alla serata, ma comunque protagoniste della storia ventennale dell’associazione: Andreana, Blu, Cassi Manufatti Cemento, L.T.P. , Pizzasegola Dioscoride, Tanzi Marco, Target e Vaportris Break & Go.

Il ricordo di Piermaria Mantelli e Denise Venturati

Nel corso della serata sono state consegnate due targhe alla memoria: la prima, in ricordo di Piermaria Mantelli, amministratore unico della storica Emmepi Grandi Cucine e primo presidente di Confapi Industria Piacenza fino al 2012, è stata data a Pierluigi Mantelli.

La seconda, consegnata a Camillo Conti, è in memoria di Denise Venturati, socia di ACP International Food e membro del Consiglio Direttivo di Confapi Industria Piacenza, della categoria UnionAlimentari e del Gruppo Donne Imprenditrici, oltre che volontaria della Croce Rossa di Piacenza.

La donazione alla Pediatria

La serata si è conclusa con la consegna di un assegno da 16 mila euro destinato alla Pediatria dell’ospedale di Piacenza: è il risultato della raccolta fondi, avviata nei mesi scorsi da Confapi Industria Piacenza in collaborazione con ReLife2020 e finalizzata all’acquisto di un’attrezzatura d’avanguardia. L’assegno che sarà destinato all’acquisto di un Echolight, ossia una strumentazione non invasiva e di immediata refertazione, è stato consegnato al primario Giacomo Biasucci dai vertici dell’associazione e da Cristina Bolzoni di ReLife2020.