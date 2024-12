“Vogliamo aiutare gli altri con umanità”: due studentesse di medicina a Star Bene

Ogni anno migliaia di giovani in Italia e nel mondo intraprendono il percorso di studi in medicina, destinati a diventare i medici del futuro. Tuttavia, si trovano a dover affrontare una sanità in crisi, segnata da una carenza di personale, un problema che peggiorerà nei prossimi anni a causa di pensionamenti anticipati, difficoltà nel reclutare nuovi talenti e un sistema già sotto pressione.

La puntata di questa sera di Star Bene, in onda alle 21.00 su Telelibertà, condotta dalla giornalista Marzia Foletti, darà spazio alle esperienze di due studentesse di Medicine and surgery di Piacenza. Ospiti del programma saranno Maria Diletta Neri e Anastasia Grendene, entrambe al secondo anno della laurea in inglese in medicina. Con loro l’oncologo Luigi Cavanna, primario dell’Area Medica della Casa di Cura Piacenza.

Le studentesse illustreranno le motivazioni che le hanno spinte a intraprendere questo percorso riflettendo sul futuro della professione. Maria Diletta e Anastasia sono protagoniste anche del progetto “Piacenza Scientific Talks”, che promuove la scienza tra giovani e professionisti, con un focus sull’importanza del ruolo delle donne in medicina. Cavanna sarà chiamato a spiegare l’importanza dell’umanizzazione delle cure e dell’empatia necessaria per costruire un rapporto di fiducia tra medico e paziente.