Cattolica: accoglienza e amore, dialogo con il Centro famiglie su adozioni e affidi

Il Centro per le famiglie di Piacenza ha incontrato ieri mattina, giovedì 12 dicembre, gli studenti dell’Università Cattolica, per parlare di accoglienza e amore delle famiglie durante il processo di adozione e affido. “La formula della famiglia può cambiare, ma ciò che non deve mai mancare è il concetto di accoglienza e amore che ne sta alla base”, così ha introdotto il discorso il Centro per le famiglie nel corso dell’incontro “Famiglie accoglienti e generatività sociale – una lettura interdisciplinare su adozioni e affido” organizzato dalla Facoltà di Scienze della formazione.

Temi discussi dalle professoresse Sonia Ranieri, Maria Letizia Bosoni e Sara Nanetti, sociologa della famiglia che si è concentrata sull’argomento dell’affido.

Ospite della mattinata Giulia Cagnolati, coordinatrice del Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza, che ha parlato della cura del legame nel progetto di adozione.

le parole della coordinatrice del centro

“I nostri servizi di consulenza non sono limitati alle coppie che vorrebbero adottare, ma sono rivolti a tutte le famiglie di Piacenza – ha spiegato – perché siamo un sostegno per i genitori con un team di psicologi, pedagogisti e consulenti. In generale abbiamo circa 150 consulenze all’anno di famiglie che si rivolgono a noi, in più ci sono altre iniziative e percorsi che accompagnano i nuclei famigliari in attesa dell’arrivo del bambino fino al compimento dei due anni di vita, ce ne sono centinaia che li seguono. Un nuovissimo servizio è lo sportello per ascoltare le mamme che non hanno potuto portare a termine una gravidanza desiderata e per aiutare i bambini di genitori separati, siamo in continua crescita in termini di iniziative e per questo invito tutti i cittadini a visitare il nostro sito e le pagine Facebook e Instagram e a iscriversi alla newsletter grazie alla quale si può rimanere costantemente aggiornati”.