Ciclista piacentino morì dopo lo scontro tra due biciclette, imputato assolto

Assoluzione per la morte di Fabio Lombardi, ciclista piacentino di 64 anni il cui cuore cessò di battere dodici giorni dopo lo scontro con un’altra bicicletta.

La giudice del tribunale di Piacenza Erisa Pirgu, di fronte alla quale è stato celebrato il processo con rito abbreviato, non si è convinta dell’accusa di omicidio colposo ipotizzata nei confronti di Antonio Caputo di San Rocco al Porto. Del resto, lo stesso pubblico ministero Emilio Pisante aveva chiesto l’assoluzione, sostenendo che non fosse possibile provare un nesso causale certo tra l’impatto delle due biciclette e il decesso di Lombardi.

Lo scontro era avvenuto il 22 marzo del 2023 sulla pista ciclabile del ponte che scavalca il Po tra Piacenza e San Rocco. Il 64enne, in seguito all’impatto e alla caduta, aveva battuto la testa. Fu portato d’urgenza all’ospedale di Parma e ricoverato nel reparto di rianimazione. Morì il 3 aprile.