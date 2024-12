Compleanno con sfratto: i volontari di Aism potrebbero rimanere senza sede

L’anno prossimo festeggeranno i loro primi trent’anni, ma intanto rischiano di restare senza casa. Fra qualche mese i volontari dell’Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) di Piacenza non avranno più una sede: quella che attualmente occupano, in via Campagna 153 e di proprietà dell’Asp Città di Piacenza, tornerà infatti al legittimo proprietario.

“Siamo molto preoccupati – ammette il presidente provinciale di Aism Piacenza, Dario Inzani – abbiamo chiesto a Comune, Caritas e Curia, ma per ora non ci sono soluzioni praticabili. Avremo un incontro con l’amministrazione nelle prossime settimane proprio per parlare della questione”.

Per ora l’associazione può ancora restare nei locali che occupa: il vero problema scatterà a marzo perché è per quel periodo che l’Aism dovrà abbandonare la sede.

Ad Aism occorre una struttura – chiaramente accessibile a tutti, anche chi abbia problemi di deambulazione o si muova con una sedia a rotelle – che possa avere un salone, necessario per le iniziative di socializzazione organizzate, e che sia raggiungibile in auto e dotata di parcheggi in zona.

“Non vogliamo fare nessuna polemica – avverte Inzani – l’Asp, a cui siamo grati per averci ospitato in questi anni, giustamente ha bisogno dei locali e ce li ha richiesti con preavviso. Tuttavia siamo preoccupati per il futuro”.

